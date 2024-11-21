Меньше трети россиян верят в возможность выиграть в лотерее машину или квартиру

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Лишь 22% из опрошенных россиян верят, что в лотерее можно выиграть крупный денежный приз, квартиру или автомобиль. Такие результаты показал имеющийся у ТАСС опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Сравни».
Большинство опрошенных (60%) заявили, что им или их близким удавалось выиграть небольшие денежные призы или подарки. И лишь 6% респондентов сообщили, что им или их знакомым доводилось выигрывать крупные суммы денег или дорогостоящие призы.
При этом 41% россиян уверены, что в лотерее или розыгрыше можно выиграть только какой-то небольшой подарок. Еще 37% совершенно не верят в возможность выигрыша. И только 22% участников опроса заявили, что верят в возможность получить крупный приз.
Вместе с тем почти половина опрошенных (45%) участвуют в лотереях или розыгрышах, рассчитывая выиграть большой приз (квартира, машина или крупная сумма денег). Еще 37% респондентов заявили, что участвуют ради интереса, а 18% участников опроса сообщили, что принимают участие в розыгрышах, если это не требует больших усилий, так как не хотят упустить шанс получить даже небольшой сувенир.
Опрос был проведен методом онлайн-панели среди 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов Росси.