Меньше трети россиян верят в возможность выиграть в лотерее машину или квартиру

Вместе с тем почти половина опрошенных (45%) участвуют в лотереях или розыгрышах, рассчитывая выиграть большой приз (квартира, машина или крупная сумма денег). Еще 37% респондентов заявили, что участвуют ради интереса, а 18% участников опроса сообщили, что принимают участие в розыгрышах, если это не требует больших усилий, так как не хотят упустить шанс получить даже небольшой сувенир.