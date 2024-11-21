Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

Ранее сообщалось, что Индия, напротив, стала покупать меньше российского алюминия. По данным за восемь месяцев 2024 года она приобрела у РФ этого цветного металла на 32,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение оценивается в 34 процента.