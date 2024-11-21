Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 декабря 2024 года

Росстат говорит, что с начала года отечественные автомобили выросли в цене на 4% с небольшим. А импортные — на 1%. Но не уточняет, какие это автомобили. Руководство «АвтоВАЗа» заявляло, что с начала года цены на автомобили производителя выросли на 4,3% — почти по Росстату.