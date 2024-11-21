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Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 декабря 2024 года

Прогноз эксперта о том, как изменятся цены на автомобили с начала декабря 2024 года. Рассказываем, какие модели машин подорожаю, какие станут дешевле на авторынке в России с 1 декабря.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

В России с октября действует повышенный утильсбор на автомобили. С этого месяца цены на машины начали расти, что стало причиной охлаждения покупательского спроса. В октябре и ноябре рост цен на автомобили составил на 3−5% в зависимости от марок.

Как отмечает заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, в декабре цены еще немного подрастут там, где есть прямая зависимость от роста утильсбора.

Электромобили и гибриды, которых рост пока не коснулся, начнут дорожать уже со второй половины декабря, комментирует эксперт.

По его оценкам, в декабре на российском рынке будет продано более 150 тысяч новых автомобилей, в январе — вдвое меньше — и «этот прогноз с весомой долей оптимизма».

Надежда на акции

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, в свою очередь, не считает, что в декабре стоимость новых автомобилей существенно вырастет. Ведь ряд автоконцернов уже обновил прайсы в ноябре с учетом увеличения утилизационного сбора.

Так, модели китайских брендов Geely подорожали на 45 000 — 163 200 рублей, EXEED — на 30 000 — 80 000 рублей, TANK — на 50 000 — 150 000 рублей.

Но некоторые автопроизводители, наоборот, предлагают более выгодные условия на покупку машин. Например, седан Arrizo 8 от марки Chery стал дешевле на 160 000−170 000 рублей, кроссоверы Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max — на 180 000−245 000 рублей в зависимости от комплектации.

По мнению Житнухина, выгодные предложения возможны и в декабре, так как представителям авторитейла нужно выполнять требования по реализации новых авто, запланированные производителями на год.

По всей вероятности, те бренды, которые старались удерживать цены на свои модели, в декабре увеличат свои прайсы. В целом же, по итогам года, по прогнозам маркетплейса, цены вырастут на 10−15%.

Машины с пробегом

Если говорить об автомобилях с пробегом, то традиционно их стоимость будет зависеть от ценников на новые авто, а также от соотношения спроса и предложения на вторичном рынке.

По словам Житнухина, за первое полугодие доля объявлений о продаже авто возрастом от десяти лет выросла с 68% до 71%, авто до трех лет, например, на модели АвтоВАЗа — почти на 19%.

Например, в октябре средняя стоимость авто с пробегом упала почти на 1,5% — до 1,46 млн рублей, в том числе, благодаря росту предложения.

Запутанная статистика

Структура рынка явно меняется, что затрудняет сопоставления, отмечает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Росстат говорит, что с начала года отечественные автомобили выросли в цене на 4% с небольшим. А импортные — на 1%. Но не уточняет, какие это автомобили. Руководство «АвтоВАЗа» заявляло, что с начала года цены на автомобили производителя выросли на 4,3% — почти по Росстату.

Но, по данным «Автостата», лишь за первое полугодие цены на новые автомобили в целом, и российские, и импортные, выросли на 14%. А вот аналитики «Авто.ру Оценка» и «Авито Авто» считают, что цены на новые машины практически не изменились, а некоторые модели подешевели.

«А вот что будет дальше — понятнее. На фоне повышения утильсбора роста цен не избежать», — подытожил Борис Копейкин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».