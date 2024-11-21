Хуснуллин исключил появление новых обманутых дольщиков в 2025 году

Также он добавил, что в новом году прирост ипотечного портфеля будет меньше, чем в 2024 году. «Если прирост по ипотеке у нас в прошлом году был на уровне 2,5 триллиона, то в этом году мы видим прирост где-то на уровне 2−2,1 триллиона. Поэтому, этот год у нас не сложный. В следующем году прирост, наверное, будет меньше, наверное, ипотеки будет меньше, но будем искать другие, нематериальные решения», — заключил вице-премьер.