Хуснуллин исключил появление новых обманутых дольщиков в 2025 году

«У нас, во-первых, на счетах эскроу 7 триллионов денег. Мы посчитали, это позволит основную часть объектов достроить. Все, что начато по счетам эскроу, достроим, в этом нет сомнений. Если будут какие-то отдельные моменты, будем в ручном режиме их решать», — сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что в текущем году удалось закрыть проблему по обманутым дольщикам, обязательства перед которыми были на федеральном уровне.
По словам вице-премьера, в начале 2025 года деньги получат оставшиеся россияне. «Еще 5−6 тысяч человек есть на уровне региональном этих дольщиков. Но, мы надеемся, что новых у нас не должно появиться, так как деньги защищены счетами эскроу», — отметил Хуснуллин.
Также он добавил, что в новом году прирост ипотечного портфеля будет меньше, чем в 2024 году. «Если прирост по ипотеке у нас в прошлом году был на уровне 2,5 триллиона, то в этом году мы видим прирост где-то на уровне 2−2,1 триллиона. Поэтому, этот год у нас не сложный. В следующем году прирост, наверное, будет меньше, наверное, ипотеки будет меньше, но будем искать другие, нематериальные решения», — заключил вице-премьер.