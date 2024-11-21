ФНС с 1 ноября получила 150 заявок на регистрацию в реестре майнеров криптовалют

«Все идет достаточно тихо, спокойно. По мне, это даже хорошо. Это сложная история, и там сразу несколько явлений. Регистрация условных ЦОДов по обработке и регистрация самих майнеров. Есть вопрос взаимодействия с Минэнерго в части управления энергетикой. Это отдельная история, с которой надо научиться работать: где разрешают майнить, где не разрешают, где перегрузы энергосистемы. Где-то майнеры вообще на газе работают — подключились и электричество генерят через газ», — рассказал глава ФНС.