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ФАС завела дело на волгоградский завод из-за завышения цены на соляную кислоту

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Антимонопольное дело возбудили в отношении АО «Каустик» в Волгоградской области по признакам установления монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту. Об этом сообщили в Telegram-канале ФАС РФ.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«ФАС возбудила дело в отношении АО “Каустик”. В действиях компании ведомство выявило признаки установления монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту», — говорится в сообщении.

В службе уточнили, что по результатам анализа состояния конкуренции на товарном рынке установлено, что доля «Каустик» сейчас составляет более 50%, то есть организация занимает доминирующее положение.

ФАС проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние 2,5 года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту.

АО «Каустик» — одно из крупнейших в стране производств неорганических химических веществ. Согласно данным сайта организации, выручка предприятия за 2023 год составила почти 32 млрд рублей.