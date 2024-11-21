ФАС завела дело на волгоградский завод из-за завышения цены на соляную кислоту

«ФАС возбудила дело в отношении АО “Каустик”. В действиях компании ведомство выявило признаки установления монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту», — говорится в сообщении.
В службе уточнили, что по результатам анализа состояния конкуренции на товарном рынке установлено, что доля «Каустик» сейчас составляет более 50%, то есть организация занимает доминирующее положение.
ФАС проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние 2,5 года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту.
АО «Каустик» — одно из крупнейших в стране производств неорганических химических веществ. Согласно данным сайта организации, выручка предприятия за 2023 год составила почти 32 млрд рублей.