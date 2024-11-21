ФАС завела дело на волгоградский завод из-за завышения цены на соляную кислоту

ФАС проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние 2,5 года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту.