Эксперты рассказали, когда накопительный счет выгоднее вклада

Главное отличие вкладов от счетов может заключаться характере ставки, рассказала Светлана Сазанова, к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ГУУ.
«По вкладам ставка не может быть изменена, если это не оговорено самими условиями вклада. По счету процентная ставка может быть плавающий, то есть изменяться в зависимости от изменения ключевой ставке Банка России», — подчеркнула она.
Как добавила эксперт, если банк включен в систему страхования вкладов, а сумма не превышает установленный лимит, риски по вкладу будут минимальными. Единственный минус — в случае повышения ключевой ставки ставка по вкладу повышена не будет.
«Накопительный счет выгодно открывать на длительный срок. Но при этом нужно внимательно читать условия и выбирать такой накопительный счет, в котором банк не может в одностороннем порядке снижать процентную ставку», — отметила Светлана Сазанова.
Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, в свою очередь, указала, что счет при определенных условиях может давать высокую ставку. Кроме того, его можно пополнять и снимать деньги в любой момент, без значительных потерь. А при досрочном снятии средств с вклада можно потерять все проценты.
Эксперт отметила, что можно использовать одновременно оба инструмента: часть денег положить на вклад, а часть — на счет.
«Так можно сбалансировать свою стратегию и снизить риски того, что если срочно понадобятся деньги», — резюмировала Мария Ермилова.
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