Эксперты рассказали, когда накопительный счет выгоднее вклада

Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, в свою очередь, указала, что счет при определенных условиях может давать высокую ставку. Кроме того, его можно пополнять и снимать деньги в любой момент, без значительных потерь. А при досрочном снятии средств с вклада можно потерять все проценты.