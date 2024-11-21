Экономист назвал справедливой соцпенсию в 15 456 рублей

«Социальная пенсия назначается в том случае, если не было сформировано право для получения страховой пенсии. Размер социальной пенсии дифференцирован в зависимости от оснований назначения. Так, если речь идет о гражданах, достигших возраста 70 лет (мужчины) и 65 лет (женщины), размер соцпенсии составляет 7 689,83 рубля. Важно подчеркнуть, что у этих граждан не были сформированы пенсионные права для назначения страховой пенсии по старости (в 2024 году — 28,2 пенсионного балла) либо недостаточно страхового стажа (в 2024 году — 15 лет)», — уточнил эксперт.