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Экономист озвучил сумму переплаты по ипотеке по рыночным ставкам

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что ипотека на 5 млн рублей по ставке 30% обойдется заемщику в 4,7 млн рублей за 5 лет и в 32,52 млн рублей за 25 лет.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

«При ипотеке с такими параметрами на срок пять лет переплата составит 4,7 млн рублей, 10 лет — 10,8 млн рублей, 15 лет — 17,8 млн рублей, 20 лет — 25,1 млн рублей, а 25 лет — 32,52 млн рублей. Во всех случаях под переплатой в расчетах понимается сумма денег, направленная на уплату процентов без учета того, что нужно будет вернуть и “тело” кредита в 5 млн рублей», — пояснил экономист.

Эксперт посоветовал не торопиться с оформлением ипотечного кредита, отметив, что в настоящее время доступны весьма выгодные процентные ставки по депозитам, достигающие 21% («Газета.Ru»). Это позволяет накопить большую сумму для первоначального взноса, добавил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».