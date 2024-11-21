Экономист озвучил сумму переплаты по ипотеке по рыночным ставкам

«При ипотеке с такими параметрами на срок пять лет переплата составит 4,7 млн рублей, 10 лет — 10,8 млн рублей, 15 лет — 17,8 млн рублей, 20 лет — 25,1 млн рублей, а 25 лет — 32,52 млн рублей. Во всех случаях под переплатой в расчетах понимается сумма денег, направленная на уплату процентов без учета того, что нужно будет вернуть и “тело” кредита в 5 млн рублей», — пояснил экономист.