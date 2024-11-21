Двигатели выводят из оборота. В РФ по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo

Оба двигателя критикуют за «детские болезни» и нерешенные проблемы, допущенные из-за конкурентной спешки проектов A320neo и Воеing МАХ. Ситуация с Leap считается менее критичной: межремонтный период у них в среднем — 2−2,5 года, а GTF при интенсивной эксплуатации требует капремонта каждые полтора года. У двигателей предыдущих поколений этот шаг в норме составляет пять—семь лет. Особенно остро стоит проблема с хрупкостью лопаток. Но, как отмечает источник «Ъ», ожидается, что Leap «стабилизируется» в ближайшие два года, GTF — три-четыре года. Ряд источников «Ъ» полагают, что в отсутствие ремонта в РФ самолеты семейства начнут массово выбывать из эксплуатации, по усредненной оценке, с 2026 года.