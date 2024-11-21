Депутат объяснил, какие пенсионные накопления станут доступны в 2025 году

«Данный порог увеличат на 17% по сравнению с 2024-м, когда он составлял 351 тысячу рублей. Пенсионные накопления могут быть получены как в единовременной выплате, так и в форме срочной или бессрочной пенсии. Оформление выплаты осуществляется по заявлению гражданина, поданному в соответствующие органы, что позволяет будущим пенсионерам самостоятельно выбирать наиболее подходящую форму получения своих накоплений», — уточнил Никита Чаплин.