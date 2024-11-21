Депутат объяснил, какие пенсионные накопления станут доступны в 2025 году

«Данный порог увеличат на 17% по сравнению с 2024-м, когда он составлял 351 тысячу рублей. Пенсионные накопления могут быть получены как в единовременной выплате, так и в форме срочной или бессрочной пенсии. Оформление выплаты осуществляется по заявлению гражданина, поданному в соответствующие органы, что позволяет будущим пенсионерам самостоятельно выбирать наиболее подходящую форму получения своих накоплений», — уточнил Никита Чаплин.
Депутат отметил, что подавляющее большинство жителей России предпочитают получить выплату единым платежом. Это может объясняться тем, что таким образом они сразу получают крупную сумму денег, которую можно использовать для крупных приобретений или иных потребностей. В отличие от этого вариант срочных или бессрочных выплат предполагает получение меньших сумм ежемесячно на протяжении нескольких лет, добавил парламентарий.
«Индексация предельной суммы для единовременной выплаты отражает инфляционные процессы и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более доступным для населения. Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность, так как высвобожденные средства могут быть инвестированы обратно в рынок», — подытожил Никита Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».