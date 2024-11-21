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«Авито работа»: спрос на шахтеров в РФ за год вырос в два раза

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Спрос на шахтеров по сравнению с октябрем прошлого года увеличился в два раза, это самый большой показатель роста числа вакансий в добывающей промышленности. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Российская газета

«Добывающая отрасль играет стратегическую роль в экономике России, которая входит в число мировых лидеров по объему подтвержденных запасов полезных ископаемых. Аналитики выяснили, что активнее всего в добывающей промышленности рос спрос на шахтеров — их стали искать в два раза чаще по сравнению с октябрем прошлого года (+107%). В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 84 501 рубль в месяц при полной занятости», — говорится в сообщении.

В добывающей промышленности второе место по приросту вакансий заняла профессия бурильщика — количество предложений о работе для них увеличилось на 74% за год. Также на 37% чаще по сравнению с октябрем 2023 года стали требоваться монтажники.

Аналитики также выяснили, что самые высокие зарплатные предложения в добывающей промышленности в октябре 2024 года предлагались для бурильщиков. Так, за год средние зарплаты соискателям выросли на 28% и составили 123 013 рублей в месяц за полный рабочий день.

Профессия монтажника стала второй в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов добывающей отрасли — в среднем около 110 171 рубль в месяц за полный рабочий день (+37% за год). Третью строчку списка занимает специальность сварщика, средние предлагаемые зарплаты на эти вакансии в октябре выросли на 12% и составили 100 708 рублей.