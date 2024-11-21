«Авито работа»: спрос на шахтеров в РФ за год вырос в два раза

«Добывающая отрасль играет стратегическую роль в экономике России, которая входит в число мировых лидеров по объему подтвержденных запасов полезных ископаемых. Аналитики выяснили, что активнее всего в добывающей промышленности рос спрос на шахтеров — их стали искать в два раза чаще по сравнению с октябрем прошлого года (+107%). В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 84 501 рубль в месяц при полной занятости», — говорится в сообщении.