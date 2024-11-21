«Авито работа»: спрос на шахтеров в РФ за год вырос в два раза

«Добывающая отрасль играет стратегическую роль в экономике России, которая входит в число мировых лидеров по объему подтвержденных запасов полезных ископаемых. Аналитики выяснили, что активнее всего в добывающей промышленности рос спрос на шахтеров — их стали искать в два раза чаще по сравнению с октябрем прошлого года (+107%). В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 84 501 рубль в месяц при полной занятости», — говорится в сообщении.
В добывающей промышленности второе место по приросту вакансий заняла профессия бурильщика — количество предложений о работе для них увеличилось на 74% за год. Также на 37% чаще по сравнению с октябрем 2023 года стали требоваться монтажники.
Аналитики также выяснили, что самые высокие зарплатные предложения в добывающей промышленности в октябре 2024 года предлагались для бурильщиков. Так, за год средние зарплаты соискателям выросли на 28% и составили 123 013 рублей в месяц за полный рабочий день.
Профессия монтажника стала второй в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов добывающей отрасли — в среднем около 110 171 рубль в месяц за полный рабочий день (+37% за год). Третью строчку списка занимает специальность сварщика, средние предлагаемые зарплаты на эти вакансии в октябре выросли на 12% и составили 100 708 рублей.