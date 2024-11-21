Аналитики спрогнозировали рост спроса россиян на недвижимость в Таиланде

«По предварительным оценкам, объем сделок среди россиян по итогам года вырастет примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, — спрогнозировал Леонид Устинов, генеральный директор Kalinka Thailand. — Конечно, по сравнению с рекордным спросом осенью 2022 года это будет не такой резкий скачок, но всё же страна продолжает пользоваться большой популярностью. Что касается цен, то их рост также продолжится и составит не менее 20% за год».