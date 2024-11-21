Аналитики прогнозируют новый разворот цен на золото

Аналитики ожидают, что в 2025 году цена на золото на мировом рынке вырастет на 9% по сравнению с текущим годом, достигнув 2527 долларов за тройскую унцию.
Согласно прогнозу компании Kept, в следующем году возрастет и стоимость серебра. Предполагается, что цена этого драгоценного металла повысится на 11% и достигнет 31 доллара за унцию.
В обзоре подчеркивается, что причиной роста цен на золото является продолжающаяся эскалация военной и политической напряженности на Ближнем Востоке. Это приводит к тому, что государства и частные лица стремятся уменьшить инфляционные риски через приобретение золота.
Центральные банки таких стран, как Индия, Турция, Польша и Чехия, продолжают наращивать свои золотые резервы, сообщают аналитики.
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