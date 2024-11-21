Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики прогнозируют новый разворот цен на золото

По данным обзора аналитиков консалтинговой компании Kept, который изучили «Ведомости», котировки растут из-за геополитической напряженности, снижения ставки ФРС и рост инвестиционного спроса.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Аналитики ожидают, что в 2025 году цена на золото на мировом рынке вырастет на 9% по сравнению с текущим годом, достигнув 2527 долларов за тройскую унцию.

Согласно прогнозу компании Kept, в следующем году возрастет и стоимость серебра. Предполагается, что цена этого драгоценного металла повысится на 11% и достигнет 31 доллара за унцию.

В обзоре подчеркивается, что причиной роста цен на золото является продолжающаяся эскалация военной и политической напряженности на Ближнем Востоке. Это приводит к тому, что государства и частные лица стремятся уменьшить инфляционные риски через приобретение золота.

Центральные банки таких стран, как Индия, Турция, Польша и Чехия, продолжают наращивать свои золотые резервы, сообщают аналитики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».