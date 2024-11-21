Аналитик объяснил, почему на мировом рынке дешевеют бриллианты

Цены на бриллианты в ноябре достигали многолетних минимумов. По данным компании Rapaport, индекс цен для камней массой 1 карат падал до 4,62 пункта, обновив минимальное значение с января 2015 года. О том, почему снижаются цены на бриллианты и как это отражается на рынке, в том числе ювелирном, рассказал Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».