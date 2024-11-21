Аналитик объяснил, почему на мировом рынке дешевеют бриллианты

«Есть две основные причины падения цен на бриллианты — популяризация и рост качества искусственных камней, а также избыток алмазного сырья на рынке», — сказал он.
По словам аналитика, в результате добыча алмазов в 2024 году сократилась, чтобы предложение могло способствовать спросу. Так, De Beers решил снизить добычу до 23−26 млн карат. «Алроса» приняла такое решение еще в 2023 году, снизив добычу алмазов на 28%, до 34,6 млн карат.
Кирилл Климентьев добавил, что цены на бриллианты во всех странах мира находятся на примерно сопоставимых уровнях. Так, динамика в России схожа с индексом IDEX. За последний год показатель упал на 23%.
Аналитик также отметил, что влияние удешевления драгоценного камня на российский ювелирный рынок неоднозначно.
«С одной стороны, наблюдается падение цен на камни. С другой, за последний год сильно выросли цены на золото, особенно в рублях, поэтому по многим ювелирным изделиям цена могла и не поменяться», — подчеркнул Кирилл Климентьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».