«Альфастрахование»: почти половина россиян верят в скидки «черной пятницы»

«В скидки к черной пятнице верят далеко не все. 47% отмечают, что скидка действительно есть. 32,3% убедились, что скидки выше, чем в период обычных распродаж. Только 4,7% убеждены, что скидки в этот период — минимальные», — указано в исследовании.
При этом 56,2% россиян определились с покупками в черную пятницу, остальные планируют действовать ситуативно — в зависимости от размера реальной скидки на товары и услуги. По итогам опроса 34,7% потенциальных участников самых больших распродаж в году планируют закупаться одеждой и обувью; 22,1% — электроникой и бытовой техникой; 19,3% спустят накопления на косметику и духи; 16,4% ждут выгодных предложений по различным услугам — туристическим, медицинским, страховым, сервисам подписок и др.; 13,6% респондентов купят детские игрушки и книги; 5,1% рассчитывают на акции ювелирных брендов; 2,8% хотели бы воспользоваться выгодными акциями на автомобили, а 0,9% — на квартиры.
Основная масса участников исследования планирует потратить до 20 тыс. рублей — так ответили 59,4% опрошенных. 22,7% на черную пятницу заложили до 30 тыс. рублей; 11,5% ориентируются на траты до 50 тыс.; 3,4% намерены оставить на шоппинге до 100 тыс. рублей. Остальные готовы к глобальным тратам по намеченным планам, если предложение будет стоящим.
Предложениями ранее проводимых черных пятниц воспользовались 82,6% участников опроса. Наиболее выгодными, по их словам, были акции по покупке одежды (так ответили 69,3% из тех, кто участвовал в массовой распродаже), косметики (61,7%), товаров для дома (54,2%), бытовой техники (42,3%), телефонов (33,8%), детских товаров (30,4%), ноутбуков и планшетов (29,7%) страховых полисов (19,2%), образовательных курсов (16,4%), медицинских услуг (12,3%).
Участие во онлайн-опросе приняли 1 559 человек старше 18 лет из всех регионов РФ.