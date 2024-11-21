«Альфастрахование»: почти половина россиян верят в скидки «черной пятницы»

При этом 56,2% россиян определились с покупками в черную пятницу, остальные планируют действовать ситуативно — в зависимости от размера реальной скидки на товары и услуги. По итогам опроса 34,7% потенциальных участников самых больших распродаж в году планируют закупаться одеждой и обувью; 22,1% — электроникой и бытовой техникой; 19,3% спустят накопления на косметику и духи; 16,4% ждут выгодных предложений по различным услугам — туристическим, медицинским, страховым, сервисам подписок и др.; 13,6% респондентов купят детские игрушки и книги; 5,1% рассчитывают на акции ювелирных брендов; 2,8% хотели бы воспользоваться выгодными акциями на автомобили, а 0,9% — на квартиры.