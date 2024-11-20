«Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 млрд рублей. Возмещение в пределах 1,4 млн рублей смогут получить более 99% клиентов банка или 11,9 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов», — говорится в сообщении.
Вкладчики «Банка БКФ» начнут получать страховое возмещение с 20 ноября
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Клиенты «Банка БКФ» начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), опубликованном в Telegram-канале.