Ведяхин: финансирование проекта ВСМ «Москва — Петербург» составит 2,349 трлн рублей

Первый зампред правления Сбербанка указал, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» дает большие экономические и бзинес-эффекты. «Для железной дороги это дополнительные 70% к перевозным мощностям или 8 млн пассажиров дополнительного трафика, которые могут открыться на Октябрьской железной дороге. Кроме того, замена “Сапсанов” к 2030 году снизит нагрузку на парк авиасудов. Мы видим по международному опыту, что в радиусе 2,5 часов 80% трафика переходит на высокоскоростные поезда», — сказал он.