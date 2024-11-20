В России возник дефицит водителей

Самый острый дефицит транспортников — в Чукотском автономном округе (1,2 резюме на вакансию), Еврейской автономной (1,5) и Тамбовской областях (2).
Транспортная сфера занимает значительную долю рынка труда — 14,8% всех вакансий в России в октябре пришлось на эту профессиональную область. Среди самых дефицитных специализаций выделяются водители (3,5 резюме на вакансию) и машинисты (2,3 резюме на вакансию).
За период с января по середину ноября 2024 года работодатели опубликовали почти 1,6 млн вакансий — на 31% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Лидерами по приросту числа вакансий стали регионы Северо-Кавказского федерального округа:
• Ингушетия — +155%,
• Кабардино-Балкарская Республика — +134%,
• Чеченская Республика — +103%,
• Карачаево-Черкесская Республика — +80%,
• Республика Дагестан — +71%.
Среди других регионов с высокой динамикой выделяются Ненецкий автономный округ (+148%), Тамбовская область (+90%) и Курганская область (+72%).
Наибольшее количество вакансий за год было размещено в Москве (185 тыс.), Московской области (160 тыс.), Санкт-Петербурге (90,7 тыс.), Свердловской области (59,7 тыс.) и Краснодарском крае (59,7 тыс.).
Средняя предлагаемая зарплата в области транспорта в октябре 2024 года составила 107,5 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в начале года, и на 27% выше, чем годом ранее.
Самые высокие зарплаты предлагают в следующих регионах:
• Ненецкий автономный округ — 200 тыс. рублей в среднем,
• Ингушетия — 195,8 тыс. рублей,
• Чеченская Республика — 190 тыс. рублей,
• Чукотский автономный округ — 186,9 тыс. рублей,
• Кабардино-Балкарская Республика — 180,6 тыс. рублей в среднем.
Исследование было проведено в ноябре.