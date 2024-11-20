В РФ сливочное масло за неделю подорожало на 1,4%

По данным статистического ведомства, за этот период поднялись цены на масло подсолнечное — на 1,2%, рыбу мороженую — на 1,1%, молоко пастеризованное и яйца куриные — на 0,9%, молоко стерилизованное — на 0,8%, колбасы вареные — на 0,5%, говядину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и макаронные изделия — на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и печенье — на 0,3%, мясо кур, хлеб ржаной, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный — на 0,1%.