В РФ сливочное масло за неделю подорожало на 1,4%

По данным статистического ведомства, за этот период поднялись цены на масло подсолнечное — на 1,2%, рыбу мороженую — на 1,1%, молоко пастеризованное и яйца куриные — на 0,9%, молоко стерилизованное — на 0,8%, колбасы вареные — на 0,5%, говядину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и макаронные изделия — на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и печенье — на 0,3%, мясо кур, хлеб ржаной, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный — на 0,1%.
В то же время снизились цены на консервы мясные и овощные для детского питания, а также крупу гречневую — на 0,2%.
Также с 12 по 18 ноября наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию — на 4,1%. В том числе огурцы подорожали на 11,3%, помидоры — на 6%, капуста белокочанная — на 4,7%, лук репчатый — на 4,4%, картофель — на 3,8%, свекла столовая — на 1,6%, морковь — на 1,3%, бананы — на 1,2%, яблоки — на 1%.