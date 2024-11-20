В РФ подготовили поправки о расширении «мокрого» лизинга на авиаперевозки

Первым о готовности использовать такой механизм заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, перевозчик намерен предложить авиакомпании «Аврора» начать использовать механизм. Более того, Александровский заявил, что компания предложила распространить механизм «мокрого» лизинга на внешние рынки.