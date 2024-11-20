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В РФ подготовили поправки о расширении «мокрого» лизинга на авиаперевозки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ведомства подготовили поправки в Воздушный кодекс о расширении механизма «мокрого лизинга» на международные авиаперевозки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на форуме-выставке «Транспорт России».

Источник: Аргументы и факты

«Прорабатывается формат уведомления Росавиации о заключении договора мокрого лизинга. Для расширения механизма на международные перевозки подготовлены поправки в Воздушный кодекс», — сказал он.

Россия законодательно разрешила использовать механизм «мокрого» лизинга с 1 сентября 2024 года. Сейчас механизм распространяется только на внутренние перелеты.

Первым о готовности использовать такой механизм заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, перевозчик намерен предложить авиакомпании «Аврора» начать использовать механизм. Более того, Александровский заявил, что компания предложила распространить механизм «мокрого» лизинга на внешние рынки.