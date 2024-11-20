В РФ подготовили поправки о расширении «мокрого» лизинга на авиаперевозки

«Прорабатывается формат уведомления Росавиации о заключении договора мокрого лизинга. Для расширения механизма на международные перевозки подготовлены поправки в Воздушный кодекс», — сказал он.
Россия законодательно разрешила использовать механизм «мокрого» лизинга с 1 сентября 2024 года. Сейчас механизм распространяется только на внутренние перелеты.
Первым о готовности использовать такой механизм заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, перевозчик намерен предложить авиакомпании «Аврора» начать использовать механизм. Более того, Александровский заявил, что компания предложила распространить механизм «мокрого» лизинга на внешние рынки.