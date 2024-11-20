В РФ число франшиз товарных знаков выросло на 19% в 2024 году

При этом Зубов подчеркнул, что активность российского бизнеса на рынке франчайзинга за пять лет выросла в 1,5 раза. Так, в 2019 году российские предприниматели зарегистрировали в Роспатенте более 4,5 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков, а в 2023 году их количество составило около 7 тыс.