Уточнили полномочия Минфина и ЦБ по кодированию реквизитов для определения платежей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон, уточняющий полномочия Минфина и ЦБ РФ по определению правил кодирования реквизитов перевода для идентификации платежей. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон «О национальной платежной системе РФ».
Законом, в частности, предусматривается закрепление полномочий Минфина РФ по согласованию с Банком России устанавливать правила кодирования реквизитов перевода (с использованием QR-кода) денежных средств в пользу бюджета РФ. Реквизиты перевода, необходимые для идентификации платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, иных платежей, поступающих на казначейские счета, открытые в органах Федерального казначейства, их описание и правила их указания в распоряжении клиента, а также формы распоряжения клиента — физического лица будут устанавливаться в рамках единого нормативного правового акта Минфина РФ.
Предусматривается возможность установления реквизитов перевода, формы (форм) распоряжения клиента, а также правил указания в распоряжении клиента реквизитов перевода в рамках договорных отношений с операторами по переводу денежных средств.
Банк России получит право определять перечень, форматы, порядок формирования, описание структуры и реквизитов электронных сообщений, содержащих распоряжения, форма которых устанавливается нормативными актами Банка России и (или) определяется в соответствии с положениями закона «О национальной платежной системе», а также порядок контроля структуры и реквизитов таких электронных сообщений. Альбом электронных сообщений, содержащих распоряжения, размещается на официальном сайте Банка России в интернете. ЦБ также будет определять реквизиты перевода, формы распоряжений, применяемых в платежной системе Банка России, размещаемые на официальном сайте ЦБ интернете.