Уточнили полномочия Минфина и ЦБ по кодированию реквизитов для определения платежей

Законом, в частности, предусматривается закрепление полномочий Минфина РФ по согласованию с Банком России устанавливать правила кодирования реквизитов перевода (с использованием QR-кода) денежных средств в пользу бюджета РФ. Реквизиты перевода, необходимые для идентификации платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, иных платежей, поступающих на казначейские счета, открытые в органах Федерального казначейства, их описание и правила их указания в распоряжении клиента, а также формы распоряжения клиента — физического лица будут устанавливаться в рамках единого нормативного правового акта Минфина РФ.