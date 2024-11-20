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СРЗП предложила заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года

Депутаты из фракции Справедливая Россия За правду (СРЗП) подготовили законопроект с предложением заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года. Его внесут в Госдуму сегодня, 20 ноября, сообщила РИА Новости пресс-служба партии.

Источник: Freepik

Проектом предлагается ввести мораторий на рост цен на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий с 1 января 2025-го до 31 декабря 2025 года. Как заявил агентству лидер партии Сергей Миронов, тарифы естественных монополий влияют на цены, социальное настроение общества и сказываются на всей экономике, а Федеральная антимонопольная служба каждых год повышает их. Господин Миронов считает это «одним из ключевых барьеров для развития бизнеса».

«Мораторий должен распространяться на тарифы для транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Ограничение должно затронуть стоимость железнодорожных перевозок, услуг аэропортов и транспортных терминалов, почтовой связи, передачи тепловой и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути», — сказал лидер СРЗП.

Как выяснил «Ъ», РЖД удалось добиться принятия почти всех его предложений по индексации тарифов на 2025 год. С 1 декабря тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%. Дополнительно будут увеличены тарифы на перевозки контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, впрочем, последнее решение не коснется перевозок нефтепродуктов.