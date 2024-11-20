СРЗП предложила заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года

Как выяснил «Ъ», РЖД удалось добиться принятия почти всех его предложений по индексации тарифов на 2025 год. С 1 декабря тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%. Дополнительно будут увеличены тарифы на перевозки контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, впрочем, последнее решение не коснется перевозок нефтепродуктов.