Средний размер потребкредита упал в России до уровня начала года

О снижении среднего уровня потребкредита в октябре ранее сообщили и другие источники. По данным консалтинговой компании Frank RG, оно составило 6 процентов, до 159 тысяч рублей. Объединенное кредитное бюро оценило сокращение размера в 17 процентов за год — с 196 до 163 тысяч рублей.