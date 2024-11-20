Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов

«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут иcпользоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».