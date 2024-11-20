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СФ одобрил закон о лимитах по ипотеке

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам.

Источник: РИА "Новости"

Макропруденциальный лимит — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объёме кредитов и займов.

Согласно пояснительной записке, изменения в законодательство позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).

ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам.

Ранее заместитель руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военной ипотеке; ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах; кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно материалам ЦБ, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, сначала предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. В случае необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты.