СФ одобрил закон о лимитах по ипотеке

Согласно материалам ЦБ, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, сначала предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. В случае необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты.