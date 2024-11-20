Россияне потеряли более 30 млн рублей из-за мошеннических лотерей

«Аналитики F.A.С. С.T. Digital Risk Protection изучили активность мошенников в период ноябрьских распродаж. Так, используя схему с фейковыми лотереями и розыгрышами, участники одной из партнерских программ, нацеленной на российских пользователей, похитили с 6 по 17 ноября 30 128 518 рублей. Злоумышленники привлекали жертв айфонами, денежными призами в долларах и рублях. В рекламных сообщениях фейковых лотерей мошенники обещали “розыгрыши” и “время призов” от крупных розничных сетей, маркетплейсов, блогеров и треш-стримеров», — отметила аналитик.
Синицына описала механизм обмана. Когда жертва переходит по ссылке, она оказывается на веб-странице, где ее приглашают открывать виртуальные коробочки с призами. Обычно первые две попытки не приносят успеха, но на третий раз жертве выпадает крупный выигрыш. Чтобы получить этот приз, жертву просят ввести данные своей банковской карты для зачисления выигрыша и оплатить «комиссию» по указанным реквизитам. В результате жертва не только не получает обещанное вознаграждение, но и теряет все переведенные деньги. Кроме того, данные ее карты оказываются скомпрометированы, резюмировала эксперт.
Согласно информации Центробанка, в 2023 году кибермошенники похитили у граждан России 15,8 млрд рублей, совершив 1,17 млн успешных транзакций без согласия клиентов, что представляет собой рост на 33% по сравнению с 2022 годом. В первом квартале 2024 года злоумышленники украли 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».