Россияне потеряли более 30 млн рублей из-за мошеннических лотерей

Синицына описала механизм обмана. Когда жертва переходит по ссылке, она оказывается на веб-странице, где ее приглашают открывать виртуальные коробочки с призами. Обычно первые две попытки не приносят успеха, но на третий раз жертве выпадает крупный выигрыш. Чтобы получить этот приз, жертву просят ввести данные своей банковской карты для зачисления выигрыша и оплатить «комиссию» по указанным реквизитам. В результате жертва не только не получает обещанное вознаграждение, но и теряет все переведенные деньги. Кроме того, данные ее карты оказываются скомпрометированы, резюмировала эксперт.