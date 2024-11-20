Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в 2025 году справедливый размер пенсии неработающих граждан России должен быть на уровне 40 процентов от средней заработной платы. По его словам, при таком раскладе москвичи могли бы рассчитывать на пенсию в размере почти 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска — 33 тысячи, а пенсионеры Краснодарского края — 30 тысяч.