Россия нарастила экспорт нефти в Китай в январе-октябре на 2%

Стоимость поставок этого вида энергетического сырья составила $52,8 млрд, что на 6,4% больше в годовом исчислении. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.
В октябре Россия экспортировала в Китай 9,8 млн тонн нефти, на 13,5% больше, чем в сентябре. Стоимость экспорта составила $5,2 млрд.
РФ в январе-октябре остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Второе место занимает Саудовская Аравия (65,3 млн тонн за $40,5 млрд), третье — Малайзия (56,8 млн тонн за $31,4 млрд).
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера в Китай
Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.