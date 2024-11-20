Россия нарастила экспорт нефти в Китай в январе-октябре на 2%

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера в Китай 16—17 мая подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. В нем отмечается намерение РФ и КНР развивать сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.