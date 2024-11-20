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Россия нарастила экспорт нефти в Китай в январе-октябре на 2%

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Объем поставок нефти из России в КНР в январе-октябре вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,4 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Источник: Reuters

Стоимость поставок этого вида энергетического сырья составила $52,8 млрд, что на 6,4% больше в годовом исчислении. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.

В октябре Россия экспортировала в Китай 9,8 млн тонн нефти, на 13,5% больше, чем в сентябре. Стоимость экспорта составила $5,2 млрд.

РФ в январе-октябре остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Второе место занимает Саудовская Аравия (65,3 млн тонн за $40,5 млрд), третье — Малайзия (56,8 млн тонн за $31,4 млрд).

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера в Китай 16—17 мая подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. В нем отмечается намерение РФ и КНР развивать сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.

Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.