Россия кратно нарастила импорт шоколада из Евросоюза

Самым крупным поставщиком шоколада в Россию стала Германия, которая в сентябре нарастила экспорт почти на 18%, до €23,4 млн. На втором месте по объему поставок Польша, которая нарастила поставки вдвое, так что они составили €8,2 млн. При этом на третьем места оказалась Бельгия с продажами на €6,9 млн. Отмечается, что сильнее всего нарастила экспорт шоколада в РФ Испания — он в сентябре вырос вчетверо к августу и достиг рекордных показателей за несколько лет в €1,4 млн.