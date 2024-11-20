Путин обсудил с Мантуровым монетизацию космических услуг

Глава государства заявил, что космические услуги, оказываемые Роскосмосом, должны быть платными, чтобы у госкорпорации был рынок.
«Некоторые вещи нужно доработать, точно совершенно. Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, так у нас никаких денег бюджетных не хватит», — подчеркнул он.
Мантуров, в свою очередь, отметил, что власти проработают монетизацию космических услуг.
«Конечно, рассчитываем в том числе на коммерческий рынок, который сегодня развивается, развивается активно. Сегодня практически ни одна деятельность, ни одна из отраслей, нет такой отрасли, которая не использует услуги дистанционного зондирования Земли», — добавил вице-премьер.
Путин также сказал, что ему понятно стремление руководителей ведомств минимизировать свои расходы. «все хотят получать от Роскосмоса бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а Роскосмос будет иметь рынок», — пояснил президент.
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