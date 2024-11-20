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Путин обсудил с Мантуровым монетизацию космических услуг

Президент России Владимир Путин 20 ноября заслушал доклад первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. На встрече обсуждались вопросы, которые касались системообразующих отраслей российской экономики.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

Глава государства заявил, что космические услуги, оказываемые Роскосмосом, должны быть платными, чтобы у госкорпорации был рынок.

«Некоторые вещи нужно доработать, точно совершенно. Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, так у нас никаких денег бюджетных не хватит», — подчеркнул он.

Мантуров, в свою очередь, отметил, что власти проработают монетизацию космических услуг.

«Конечно, рассчитываем в том числе на коммерческий рынок, который сегодня развивается, развивается активно. Сегодня практически ни одна деятельность, ни одна из отраслей, нет такой отрасли, которая не использует услуги дистанционного зондирования Земли», — добавил вице-премьер.

Путин также сказал, что ему понятно стремление руководителей ведомств минимизировать свои расходы. «все хотят получать от Роскосмоса бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а Роскосмос будет иметь рынок», — пояснил президент.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».