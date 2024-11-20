Путин обсудил с Мантуровым монетизацию космических услуг

Путин также сказал, что ему понятно стремление руководителей ведомств минимизировать свои расходы. «все хотят получать от Роскосмоса бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а Роскосмос будет иметь рынок», — пояснил президент.