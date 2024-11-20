Отток ИТ-кадров из России сократился вдвое

«Для активного развития отрасли сейчас важно использовать все ресурсы, и аутсорсинг предоставляет максимум возможностей. Функциональной разницы для сотрудника нет: он работает с теми же командами и проектами, что и в инхаусе. А условия оффера часто намного привлекательнее. Например, статус ИТ-компании позволяет аутсорсерам получать больше льгот — от отсрочек от армии и ИТ-ипотеки до индивидуальных планов обучения, — поясняет Ксения Шереметьева причины, по которым соискатели выбирают предложения вендоров. — Свобода в выборе форматов работы позволяет вендорам возвращать и тех, кто успел получить опыт работы на иностранных работодателей. Предоставляя профессионалам ИТ-сферы возможность передвигаться по миру, мы расширяем собственные возможности по подбору квалифицированного ИТ-персонала».