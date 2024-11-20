Названы самые востребованные профессии в агропроме

В октябре в России заметно вырос спрос на специалистов в области агрохимии и животноводства. Количество вакансий увеличилось на 119% и 113% соответственно, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».