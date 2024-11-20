Названы причины возможного кризиса в еврозоне

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал российский природный газ и рынок Китая «наркотиками» для экономики ФРГ, являющейся крупнейшей в еврозоне. Немецкая экономика продолжительный период времени испытывала сильную зависимость от поставок дешевых энергоресурсов из России. В свою очередь, экспортно ориентированные предприятия ФРГ в излишней степени полагались на «вечно процветающий» рынок Китая. «Внезапно вы понимаете, что на самом деле вы сидели на наркотическом допинге», — пожаловался он.