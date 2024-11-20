На индексацию страховых пенсий в РФ в 2025 году направят более 700 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2025 год предусматривает более 700 млрд рублей на индексацию страховых пенсий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.
«Проектом федерального бюджета на 2025−2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 трлн рублей, в том числе более 700 млрд руб. — на их индексацию. При этом у правительства есть право провести дополнительную индексацию страховых пенсий в случае, если инфляция будет выше», — отметили в пресс-службе.
С 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2025 году составит около 24 тыс. рублей, добавили в Минфине.