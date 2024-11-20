Москвичам назвали безопасный способ сэкономить на покупке квартиры

«Муниципальные торги в Москве делятся на два типа — новостройки и объекты на вторичке. Цены на новостройки ниже, чем у коммерческих застройщиков, даже в одном ценовом сегменте. Применяются льготная семейная и комбо-ипотека. Дома, как правило, уже построены и введены в эксплуатацию, можно сразу жить или сдавать в аренду, то есть получать доход сразу», — отметила она.
По словам эксперта, квартиры с отделкой продаются на торгах в 95% случаев. Таким образом, первый плюс — экономия на фоне дорожающих стройматериалов, поскольку тратиться на ремонт не нужно. Вторым плюсом она назвала то, что покупатель будет первым собственником после застройщика.
Наконец, добавила инвестор, риск банкротства продавца и риск оспаривания сделки или цены полностью исключаются, так как аукционные цены признаются рыночными.
«Что касается вторичной жилой недвижимости. Здесь выгода заключается в цене, конечно же. Реально объект можно купить ниже рынка, но в 90% случаев потребуется произвести ремонт, встречаются объекты с неузаконенными перепланировками», — заключила Екатерина Симанчук.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».