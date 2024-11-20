Москвичам назвали безопасный способ сэкономить на покупке квартиры

«Муниципальные торги в Москве делятся на два типа — новостройки и объекты на вторичке. Цены на новостройки ниже, чем у коммерческих застройщиков, даже в одном ценовом сегменте. Применяются льготная семейная и комбо-ипотека. Дома, как правило, уже построены и введены в эксплуатацию, можно сразу жить или сдавать в аренду, то есть получать доход сразу», — отметила она.