Минфин обсуждал повышение суммы обмена заблокированными активами

«Я, наверное, скажу концептуально. Мы готовы продолжать и даже в каком-то случае модифицировать подходы, и нашим гражданам помогать. Поэтому мы больше будем отталкиваться от запросов, которые есть у инвесторов с той стороны, если у них будет возможность такая, да, то мы готовы в этом участвовать. А модифицировать это, мы обсуждали раньше и возможность повысить суммы», — сказал Чебесков.