Минфин обсуждал повышение суммы обмена заблокированными активами

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России рассматривало повышение суммы обмена заблокированными активами, однако пока такой вариант не прорабатывается из-за ограничений для инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Госдумы заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
«Я, наверное, скажу концептуально. Мы готовы продолжать и даже в каком-то случае модифицировать подходы, и нашим гражданам помогать. Поэтому мы больше будем отталкиваться от запросов, которые есть у инвесторов с той стороны, если у них будет возможность такая, да, то мы готовы в этом участвовать. А модифицировать это, мы обсуждали раньше и возможность повысить суммы», — сказал Чебесков.
Замглавы Минфина добавил, что раньше проходило обсуждение возможности использовать для обмена не только деньги на счетах С, но и ценные бумаги инвесторов из недружественных стран.
«Но пока как бы никакой конкретики нет. Пока такие варианты не прорабатываются. Это вот из-за ограничений, которые были для тех инвесторов созданы», — отметил он.
Количество инвесторов, которые получили средства за свои заблокированные активы в рамках исполнения указа президента, составляет около 3 млн человек. «Инвестиционная палата», которая выступает организатором обмена активами, сообщала, что нерезиденты по итогам двух этапов обмена заблокированными активами выкупили ценные бумаги на 10,64 млрд рублей.
Ранее президентом России был принят указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа «С». При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.