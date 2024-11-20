Матвиенко предложила Хуснуллину задним числом заплатить налоги за 8 лет

Хуснуллин в среду в рамках «правительственного часа» рассказал сенаторам о национальном проекте «Инфраструктура для жизни».
Отвечая на вопросы сенаторов о том, что граждане не оформляют дома и проживают в них по факту, он признался, что и сам «прожил в своем доме незарегистрированным восемь лет».
«Мне не давали разрешение зарегистрироваться из-за чисто технических моментов, не давали подключиться к электричеству. Формально у меня дом был объектом незавершенного строительства. И у нас в стране такой “незавершенки” — десятки, а то и сотни миллионов квадратных метров», — сказал Хуснуллин.
В ответ Матвиенко отметила, что несвоевременная регистрация уже построенных домов, которые считаются недостроем, является важной проблемой, «люди живут, налоги не платят».
«Поскольку вы публично признали, что проживали в незарегистрированном жилье несколько лет, придется вам задним числом налоги заплатить, тем самым подать пример другим», — улыбнулась Матвиенко.
Она также отметила, что строительная отрасль обеспечивает до 9% ВВП России и до 12% всех налоговых поступлений. «Отрадно, что во главе строительной отрасли под руководством Марата Хуснуллина собрана профессиональная команда, которая очень эффективно и предметно занимается развитием отрасли», — сказала политик.
По мнению Матвиенко, нужно создавать благоприятные условия для развития строительной отрасли. «И здесь на палату регионов вы можете в полной мере рассчитывать. Важно сохранить темпы, не сбавить их, как бы ни было сложно. Если пойдет ухудшение ситуации, она может быстро ухудшаться. Восстановить ее потом будет гораздо сложнее. Поэтому нужно предупредить риски, которые могут сейчас появиться», — подчеркнула сенатор.