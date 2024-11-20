Матвиенко предложила Хуснуллину задним числом заплатить налоги за 8 лет

По мнению Матвиенко, нужно создавать благоприятные условия для развития строительной отрасли. «И здесь на палату регионов вы можете в полной мере рассчитывать. Важно сохранить темпы, не сбавить их, как бы ни было сложно. Если пойдет ухудшение ситуации, она может быстро ухудшаться. Восстановить ее потом будет гораздо сложнее. Поэтому нужно предупредить риски, которые могут сейчас появиться», — подчеркнула сенатор.