Каким будет курс рубля 21 ноября 2024: прогноз эксперта

Цены на нефть значимо не менялись, в основном умеренно прибавляя над отметкой $73 за баррель Brent.
На зарубежных рынках настрой немного улучшился, на китайских и европейских биржах сегодня в основном доминировали покупатели. Народный банк Китая, как и ожидалось, сохранил ставки на рекордных минимумах — годовую LPR на уровне 3,1%, ставку по пятилетним кредитам — 3,6%.
Завтра российский рынок акций будет отыгрывать недельные данные Росстата по потребительской инфляции и индекс цен производителей за октябрь, которые публикуются сегодня. Эти данные важны с точки зрения ожиданий по изменению ключевой ставки в декабре. В США будут раскрыты данные по продажам жилья на вторичном рынке за октябрь.
Из корпоративных событий четверга отметим внеочередное собрание акционеров ИНАРКТИКИ, где будет рассматриваться вопрос утверждения дивидендов, а также публикацию финансовых результатов ВК за III квартал и 9 месяцев 2024 г.
Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи может выступить уровень 2550 п. Отскок же позволит продвинуться ближе к 2700 п. Прогноз на 21 ноября — 2550−2650 п.
Прогноз до конца текущей недели по биржевому курсу юаня — 13,5−13,9, по доллару — 98,5−100,5 рублей. Поддержку рублю может начать оказывать подготовка компаний к налоговым платежам. Кроме того, в курс с временным лагом может транслироваться более высокий уровень цен на нефть, наблюдавшихся в октябре. При этом сохраняется заметная чувствительность нацвалюты к геополитике. Как показывают наблюдения, при ее благоприятных сигналах рубль может укрепляться даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры. И наоборот — если внешние сигналы выраженно негативные, рыночные поддержки игнорируются. Учитывая сезонные факторы давления, в частности активизацию спроса на импорт и повышенные бюджетные расходы, трудно ждать сильных движения от рубля. Тем не менее, краткосрочные шансы на смещение доллара обратно к двузначным уровням сохраняются.
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