Каким будет курс рубля 21 ноября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца текущей недели по биржевому курсу юаня — 13,5−13,9, по доллару — 98,5−100,5 рублей. Поддержку рублю может начать оказывать подготовка компаний к налоговым платежам. Кроме того, в курс с временным лагом может транслироваться более высокий уровень цен на нефть, наблюдавшихся в октябре. При этом сохраняется заметная чувствительность нацвалюты к геополитике. Как показывают наблюдения, при ее благоприятных сигналах рубль может укрепляться даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры. И наоборот — если внешние сигналы выраженно негативные, рыночные поддержки игнорируются. Учитывая сезонные факторы давления, в частности активизацию спроса на импорт и повышенные бюджетные расходы, трудно ждать сильных движения от рубля. Тем не менее, краткосрочные шансы на смещение доллара обратно к двузначным уровням сохраняются.