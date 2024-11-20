Котяков: пилот по новой системе оплаты труда бюджетников охватит 15 регионов

У нас в каждой сфере будет по три региона. Предложения представлены уже нашими отраслевыми ведомствами. Сфер будет больше, всего пять — здравоохранение, культура, социальное обслуживание, высшее образование, а также педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО", — сказал он.