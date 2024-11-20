Кому повысят пенсии, пособия и льготы с 1 декабря 2024 года

Пенсии
В декабре пенсионеры, которые уволились с работы в ноябре, получат пенсию в увеличенном размере. Сейчас во время трудовой деятельности пенсии не индексируются. Их перерасчет с учетом всех не проведенных ранее индексаций осуществляется после увольнения.
Пенсионеров ожидает еще одно нововведение. Пенсия за январь должна прийти в повышенном размере с учетом индексации. Власти предусмотрели в федеральном бюджете индексацию с 1 января страховой пенсии и фиксированной выплаты. Размер индексации составит 7,3%. Он соответствует уровню годовой инфляции.
Кроме того, с 1 января 2025 года возобновится индексация страховой пенсии работающим пенсионерам (Федеральный закон от 08.07.2024 № 173-ФЗ). При этом размер повышения будет рассчитываться не по реально выплачиваемой пенсии, а по ее более высокому значению, увеличивающему все прошедшие индексации. Это позволит обеспечить более высокий размер прибавки.
По данным Соцфонда России, индексация коснется выплат более 38 миллионов пенсионеров, а средний размер страховой пенсии по старости должен увеличиться до 24 тысяч рублей.
Также отметим, что в Ханты-Мансийском автономном округе проведут единовременную выплату к пенсии в связи с 94-й годовщиной с даты образования ХМАО — Югры. Выплата положена пенсионерам, которые не работают по состоянию на 2 декабря текущего года. Сумма составит 1000 рублей и ее выплатят до 10 декабря в беззаявительном порядке.
Социальные выплаты
Увеличение единого пособия на детей до 17 лет может затронуть тех, кому нужно переоформить в декабре такую выплату, назначенную в 2023 году. Сумма может вырасти, если за прошлый год у семьи снизился доход.
Данную выплату назначают на 12 месяцев, а через год заявление нужно подавать заново. Размер пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.
Родители со снизившимися доходами при переоформлении выплаты могут рассчитывать на большую сумму. Например, если ранее она составляла 50%, то в 2024 году может вырасти до 75% или 100%.
На региональном уровне также есть повышения социальных выплат, которые связаны с необходимостью оформить их получение до конца декабря текущего года.
Так, у жителей Ивановской области есть право на ежемесячную выплату по уходу за первым ребенком, который родился в период с 1 июля 2017 по 31 декабря 2024 года, до достижения им возраста 1,5 лет (Закон Ивановской области от 30.05.2017 № 40-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской области»).
Эту выплату назначают, когда среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения на дату обращения за назначением такого вида помощи. В настоящее время ее размер составляет 15 630 рублей.
Отметим, что данная мера поддержки положена матерям, которые родили первого ребенка, не достигнув возраста 24 лет, либо отцам детей в случае смерти матери, признания ее безвестно отсутствующей, ограничения ее родительских прав, лишения ее родительских прав.
Жители Тамбовской области могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 5000 рублей при рождении ребенка в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно. Такой вид помощи полагается одному из родителей. Получить ее можно не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка (Закон Тамбовской области от 03.03.2009 № 502-З «О пособии на ребенка и единовременной денежной выплате на каждого рожденного ребенка в Тамбовской области»).
Важно учитывать, что для получения данной выплаты требуется факт совместного проживания одного или двух родителей с ребенком, на которого предоставляется помощь, на территории Тамбовской области, а также госрегистрации рождения ребенка органами ЗАГС Тамбовской области.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».