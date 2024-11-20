Кому повысят пенсии, пособия и льготы с 1 декабря 2024 года

Жители Тамбовской области могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 5000 рублей при рождении ребенка в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно. Такой вид помощи полагается одному из родителей. Получить ее можно не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка (Закон Тамбовской области от 03.03.2009 № 502-З «О пособии на ребенка и единовременной денежной выплате на каждого рожденного ребенка в Тамбовской области»).