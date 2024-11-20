Хуснуллин признался, что восемь лет не мог зарегистрировать дом

Он рассказал, что сейчас доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода составляет 58%, и по итогам года в России ожидается завершение возведения 55 миллионов квадратных метров индивидуального жилья.
При этом, отметил вице-премьер, поскольку власти максимально упростили оформление документов для регистрации индивидуальных домов, точно сказать, каков объем нового строительства и каков объем жилья давно построенного, но недавно оформленного, в регистрации по итогам года нельзя.
«Это и плюс, и минус. Сколько человек будет строить дом по времени, когда его сдадут, мы не знаем. Я сам восемь лет жил в незарегистрированном доме, потому что мне не давали подключение к электричеству», — заявил Хуснуллин.