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Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли

Они позволят нивелировать последствия инфляции, роста ключевой ставки и себестоимости, отметил вице-премьер.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти РФ разработают меры для компенсации негативного влияния роста ключевой ставки ЦБ РФ, повышения себестоимости и инфляции на строительную отрасль. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

«Вы знаете, ключевая ставка, рост себестоимости, инфляция — все это, конечно, влияет на наши планы. Мы сейчас готовим компенсационные мероприятия, как это можно нивелировать. Надеемся, что найдем возможности пережить эти сложности», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что сейчас «время непростое», но его можно преодолеть совместной работой с учетом опыта прошлых лет.