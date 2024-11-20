Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли

«Вы знаете, ключевая ставка, рост себестоимости, инфляция — все это, конечно, влияет на наши планы. Мы сейчас готовим компенсационные мероприятия, как это можно нивелировать. Надеемся, что найдем возможности пережить эти сложности», — сказал он.