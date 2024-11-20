Европа отобрала из ПХГ более 6 млрд куб. м газа с начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 г. (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 6 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 21-й день с момента достижения максимума их заполнения на 65% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,34% запасов.