Экспорт СПГ из России в Китай в январе — октябре снизился на 2,6%

Стоимость поставок за указанный период составила $4 млрд, снизившись на 9,1% в годовом исчислении.
Россия занимает третье место среди экспортеров СПГ в КНР. На первом месте — Австралия (21,7 млн тонн за $12,3 млрд), на втором — Катар (14,4 млн тонн за $8,4 млрд).
Россия поставила в Китай в 2023 году 8 млн тонн СПГ, заняв третье место среди крупнейших экспортеров этого вида топлива в КНР.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе майского визита российского лидера в Китай подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. В нем отмечается намерение РФ и КНР развивать сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.