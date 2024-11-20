Экспорт СПГ из России в Китай в январе — октябре снизился на 2,6%

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Объем поставок сжиженного природного газа из России в Китай снизился в январе — октябре 2024 года на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 6,74 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.