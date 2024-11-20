Банкиры раскрыли, кто берет ипотечные кредиты по ставкам от 28%

К началу ноября средняя процентная ставка по ипотеке на рынке для покупки как первичного, так и вторичного жилья превысила 28%. При этом в некоторых банках полная стоимость кредита достигала 35%, что в конечном итоге могло привести к переплате по ипотеке в 5 раз больше изначальной суммы при сроке кредита в 30 лет.
Несмотря на высокие процентные ставки, россияне продолжают оформлять кредиты даже на таких условиях. Главными заемщиками являются те, кто вынужден решать неотложные жилищные вопросы, готов внести значительный первоначальный взнос и планирует быстро закрыть долг. Об этом сообщили изданию «Ведомости» представители банков и строительных компаний.
Представитель Сбербанка отметил, что по данным «Домклика», в октябре средний возраст ипотечного заемщика составил 39 лет, а его медианный доход — 194 000 рублей. Более половины таких клиентов, а именно 54%, состоят в браке.
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