Банкиры раскрыли, кто берет ипотечные кредиты по ставкам от 28%

К началу ноября средняя процентная ставка по ипотеке на рынке для покупки как первичного, так и вторичного жилья превысила 28%. При этом в некоторых банках полная стоимость кредита достигала 35%, что в конечном итоге могло привести к переплате по ипотеке в 5 раз больше изначальной суммы при сроке кредита в 30 лет.