Депутат назвал условие перерасчета пенсий в 2025 году

«Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным. В таких случаях обычно предпринимаются дополнительные меры для обеспечения социальной справедливости и выполнения своих обязательств перед гражданами», — уточнил парламентарий.