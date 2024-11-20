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Депутат назвал условие перерасчета пенсий в 2025 году

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил в беседе с News.ru, что власти могут пересмотреть плановые параметры индексации пенсий, если инфляция достигнет уровня 8−9%.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным. В таких случаях обычно предпринимаются дополнительные меры для обеспечения социальной справедливости и выполнения своих обязательств перед гражданами», — уточнил парламентарий.

Никита Чаплин подчеркнул, что основным приоритетом государства в текущей ситуации является выполнение социальных обязательств и обеспечение поддержки уязвимых слоёв населения.

Он заверил, что при дальнейшем росте инфляции будут реализованы дополнительные меры адаптации к изменяющимся экономическим условиям.

Напомним, что с 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим россиянам проиндексируют на 7,3%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»