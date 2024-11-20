Депутат назвал условие перерасчета пенсий в 2025 году

«Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным. В таких случаях обычно предпринимаются дополнительные меры для обеспечения социальной справедливости и выполнения своих обязательств перед гражданами», — уточнил парламентарий.
Никита Чаплин подчеркнул, что основным приоритетом государства в текущей ситуации является выполнение социальных обязательств и обеспечение поддержки уязвимых слоёв населения.
Он заверил, что при дальнейшем росте инфляции будут реализованы дополнительные меры адаптации к изменяющимся экономическим условиям.
Напомним, что с 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим россиянам проиндексируют на 7,3%.
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