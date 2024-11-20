«Циан»: цены в новостройках продолжают расти даже без льготной ипотеки

«Положительная динамика сохраняется в большинстве крупнейших городов — на 1% и более выросли цены в 23 локациях из 36 анализируемых. Причем в ряде городов рост был нестандартно сильным для последних месяцев — +9% в Севастополе, +4% в Ижевске и Набережных Челнах, более 3% в Уфе, Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ульяновске. Лишь в трех городах — Ярославле, Оренбурге и Челябинске — за последний месяц “квадрат” стал немного дешевле», — говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, на фоне завершения с июля массовой льготной ипотеки на рынке новостроек стало больше скидок, в связи с чем средние цены могли перестать увеличиваться или даже перейти к снижению, но этого не произошло.
Аналитики «Циана» объясняют это тем, что, во-первых, скидки точечные и относительно небольшие по размеру, так как девелоперы пока не готовы к массовому снижению цен. К тому же, в сентябре-ноябре активность на рынке частично восстановилась относительно минимумов августа, что позволило застройщикам несколько снизить активность по предоставлению скидок.
Во-вторых, на рынке слабая активность по выводу в продажу новых проектов, а, значит, предложение медленнее пополняется дешевыми лотами — проекты на этапе котлована обычно дешевле. В-третьих, по-прежнему растет себестоимость строительства за счет подорожания материалов, расходов на рабочую силу, дорогого проектного финансирования, указывают в компании.
По ее данным, после завершения льготной ипотеки и ужесточения условий по другим программам к августу фактический спрос на рынке новостроек просел примерно на 35−40%. В сентябре наблюдался восстановительный рост продаж на 20−25%.
Продажи в октябре были на уровне сентябрьских — в Московском регионе прошло на 4% меньше сделок, в агломерации Санкт-Петербурга — на 1% больше, в других локациях — на 5% меньше. При этом, в денежном выражении рынок даже немного подрос — явного снижения цен нет, а спрос смещается в сторону более дорогих проектов, где меньше зависимость от ставок по ипотеке, отмечается в сообщении.
«Сезонные факторы должны обеспечить в четвертом квартале рост числа сделок на 15−20% от сложившихся уровней. Застройщики будут и дальше поддерживать активность на рынке скидками и собственными программами субсидирования ставки, при этом скидки и акции будут продолжать носить точечный характер. В таких условиях цены будут и дальше медленно увеличиваться», — прогнозируют специалисты «Циана».