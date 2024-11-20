«Циан»: цены в новостройках продолжают расти даже без льготной ипотеки

Продажи в октябре были на уровне сентябрьских — в Московском регионе прошло на 4% меньше сделок, в агломерации Санкт-Петербурга — на 1% больше, в других локациях — на 5% меньше. При этом, в денежном выражении рынок даже немного подрос — явного снижения цен нет, а спрос смещается в сторону более дорогих проектов, где меньше зависимость от ставок по ипотеке, отмечается в сообщении.