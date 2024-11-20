Цены у производителей говядины в России рекордно взлетели

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года производители продавали говядину за 566 рублей за килограмм. До этого стоимость мяса была еще ниже: в 2022-м — 520 рублей, в 2021-м — 516 рублей.
В годовом выражении рост отпускных цен на говядину составил 23,67%. Причем только за последние две недели мясо подорожало на 5,2%.
Поставщики объясняют такой резкий скачок стоимости говядины увеличением отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупнейшими поставщиками мяса в РФ.
До этого россиян предупредили о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы.